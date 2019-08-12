Божович: четыре поражения подряд давят на «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1).



«Ростов» хорошо играет в этом году, приятно смотреть на эту команду. Мы сами себе «привезли» гол и опасные моменты у своих ворот. Во втором тайме мы попытались изменить игру, но не получилось. Думаю, что «Ростов» заслужил эту победу. Гацкан? Это правая рука тренера на поле. Он боец, опытный игрок. Он ничуть не изменился с годами.



Четыре поражения подряд давят на команду, на нас всех. Нет других дорог, кроме работы. Нам нужно исправлять свои ошибки. У нас много новых игроков, команда только выстраивается. Линия обороны абсолютно новая, трудно наладить игру быстро.



«Ростов Арена»? Думаю, он входит в число самых красивых стадионов в России. Мне было приятно побывать здесь", — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов».