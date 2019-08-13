«Марсель» разорвал контракт с Рами из-за его участия в «Форт Боярд»

«Марсель» расторг контракт с защитником Адилем Рами, сообщает RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, такое решение было принято руководством клуба из-за нарушений игроком условий контракта. Через два дня после гостевого матча с «Тулузой» в предпоследнем туре чемпионата Франции Рами пропустил тренировку, отпросившись у президента клуба «по семейным обстоятельствам». Однако позднее выяснилось, что футболист отправился на съёмки шоу «Форт Боярд».
Футболист не согласен с решением клуба и его адвокаты в данный момент оспаривают решение «Марселя». Представители Рами настаивают, что клуб таким образом избавился от возрастного игрока, чей контракт действовал ещё два года.
Рами выступал за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне 33-летний француз принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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