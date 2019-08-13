«Спартак» предложил € 10 млн за лучшего бомбардира турецкой Суперлиги
«Спартак» заинтересован в приобретении сенегальского нападающего «Галатасарая» Мбайе Дьяна. Как сообщает Fanatic, красно-белые предложили за 27-летнего футболиста € 10 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб хочет выручить за трансфер сенегальского футболиста не менее € 13 млн, а сам игрок желает зарабатывать € 3 млн в год.
В прошлом сезоне Дьян выступал за «Касымпашу», за которую сыграл 29 матчей в чемпионате Турции, забив 30 мячей (12 — с пенальти). С этим результатом форвард стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.
«Спартак» после пяти туров с 8 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место. Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 13 августа 2019
-
11:24
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:38
-
10:23
-
10:14
-
10:05
-
09:49
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
09:10
-
08:32
-
08:20
-
08:03
-
07:45
-
07:16
-
06:57
-
05:46
-
05:24
-
04:14
-
03:55
-
03:41
-
03:05
-
02:48
-
02:03
-
01:50
-
01:29
-
00:45
-
00:44
-
00:38
Партнерский контент