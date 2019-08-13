«Спартак» предложил € 10 млн за лучшего бомбардира турецкой Суперлиги

«Спартак» заинтересован в приобретении сенегальского нападающего «Галатасарая» Мбайе Дьяна. Как сообщает Fanatic, красно-белые предложили за 27-летнего футболиста € 10 млн.



Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб хочет выручить за трансфер сенегальского футболиста не менее € 13 млн, а сам игрок желает зарабатывать € 3 млн в год.

В прошлом сезоне Дьян выступал за «Касымпашу», за которую сыграл 29 матчей в чемпионате Турции, забив 30 мячей (12 — с пенальти). С этим результатом форвард стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги.

«Спартак» после пяти туров с 8 очками занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место. Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».