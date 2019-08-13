Львовская мэрия требует расследовать появление песни про Москву на стадионе

Львовский городской совет потребовал расследовать и выяснить, почему на матче 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Мариуполем» включили песню Timati и DJ Smash со словами «Москва, я люблю тебя», сообщает «Украинская правда».

«Мэрия направила обращение исполнительному директору ФК „Карпаты“ Ростиславу Ящишину относительно вопиющего случая, когда перед футбольным матчем на стадионе „Украина“ во Львове звучала музыка российских исполнителей.



Считаем подобные инциденты недопустимыми. Поэтому, обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента», — говорится в сообщении мэрии.

Матч «Карпаты» — «Мариуполь» завершился вничью — 1:1. «Мариуполь», набрав четыре очка, занимает седьмое место в турнирной таблице украинского национального чемпионата. «Карпаты» (1) — на 11-м месте.