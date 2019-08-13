Ерёменко: у Шомуродова есть все данные, чтобы забивать 20 голов за сезон

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко после победы над «Крыльями Советов» (1:0) похвалил нападающего Элдора Шомуродова и поделился эмоциями от матча 5-го тура РПЛ.

«Матч действительно выдался тяжёлым. В первом тайме мы действовали лучше, быстрее, хорошо атаковали, во втором чуть подсели, появилась нервозность и пошли ошибки. Рад, что смогли одержать победу и впервые в сезоне сыграли на ноль.



Нравится переход на новую схему 4-3-3. Думаю, есть разница в игре по сравнению с прошлым сезоном. При новой схеме мне комфортнее играть.



Шомуродов в сезоне=2019/20 забил уже больше, чем за весь прошлый сезон? Еще бы он не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты (смеётся). Дай Бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло и пусть дальше работает», — цитирует хавбека пресс-служба «Ростова».

