Ерёменко: у Шомуродова есть все данные, чтобы забивать 20 голов за сезон

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко после победы над «Крыльями Советов» (1:0) похвалил нападающего Элдора Шомуродова и поделился эмоциями от матча 5-го тура РПЛ.
«Матч действительно выдался тяжёлым. В первом тайме мы действовали лучше, быстрее, хорошо атаковали, во втором чуть подсели, появилась нервозность и пошли ошибки. Рад, что смогли одержать победу и впервые в сезоне сыграли на ноль.
Нравится переход на новую схему 4-3-3. Думаю, есть разница в игре по сравнению с прошлым сезоном. При новой схеме мне комфортнее играть.
Шомуродов в сезоне=2019/20 забил уже больше, чем за весь прошлый сезон? Еще бы он не забивал, для него в каждом матче создают такие моменты (смеётся). Дай Бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло и пусть дальше работает», — цитирует хавбека пресс-служба «Ростова».
- 13 августа 2019
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