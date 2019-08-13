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Слуцкий показал своего «брата-близнеца» из полиции

Слуцкий показал своего «брата-близнеца» из полиции
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал в своём «Инстаграме» фотографию сотрудника полиции, который оказался очень похож на него.

«Не только у Васи и Леши есть брат-близнец, да ещё и при погонах», — написал Слуцкий.

Напомним, что в тренерский штаб «Витесса» входят российские специалисты Алексей и Василий Березуцкие.

48-летний Слуцкий тренирует «Витесс» с 2018 года. В минувшем сезоне арнемский клуб финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а затем в финале плей-офф за выход в Лигу Европы проиграл «Утрехту». В нынешнем сезоне «Витесс», набрав четыре очка, занимает восьмое место. В матче 3-го тура клуб из Арнема на своём поле встретится с «ПЕК Зволле». Матч состоится 16 августа.

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