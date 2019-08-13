Брат Джеймса извинился после того, как футболист забил дебютный гол за «МЮ»

Алекс Джеймс, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Даниэла Джеймса, извинился за то, что не поставил его в основной состав своей фэнтези-команды в псерии 1-м туре АПЛ. В матче 1-го тура с «Челси» (4:0) 21-летний футболист дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену на 74-й минуте. Через восемь минут он отметился забитым мячом.
После игры Джеймс-старший признался, что взял игрока в свою фэнтези-команду, но в этом туре оставил его в запасе.
«То чувство, когда ты оставил своего брата на скамейке в фэнтези, а он вышел на поле и забил. Прости, в оставшейся части сезона буду больше в тебя верить», — написал брат Джеймса в «Твиттере».
Напомним, что забитый гол Джеймс посвятил своему отцу, который умер нынешним летом. Во 2-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном».
- 13 августа 2019
-
12:57
-
12:36
-
12:33
-
12:32
-
12:13
-
12:11
-
11:56
-
11:46
-
11:36
-
11:24
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:38
-
10:23
-
10:14
-
10:05
-
09:49
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
09:10
-
08:32
-
08:20
-
08:03
-
07:45
-
07:16
-
06:57
-
05:46
-
05:24
-
04:14
-
03:55