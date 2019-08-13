Брат Джеймса извинился после того, как футболист забил дебютный гол за «МЮ»

Алекс Джеймс, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Даниэла Джеймса, извинился за то, что не поставил его в основной состав своей фэнтези-команды в псерии 1-м туре АПЛ. В матче 1-го тура с «Челси» (4:0) 21-летний футболист дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену на 74-й минуте. Через восемь минут он отметился забитым мячом.



После игры Джеймс-старший признался, что взял игрока в свою фэнтези-команду, но в этом туре оставил его в запасе.

«То чувство, когда ты оставил своего брата на скамейке в фэнтези, а он вышел на поле и забил. Прости, в оставшейся части сезона буду больше в тебя верить», — написал брат Джеймса в «Твиттере».

Напомним, что забитый гол Джеймс посвятил своему отцу, который умер нынешним летом. Во 2-м туре «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном».