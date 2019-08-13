РПЛ перенесла встречу со СМИ, сославшись на несуществующую конференцию РФС

Сегодня, 13 августа, в Российской Премьер-Лиге должна была состояться пресс-конференция, посвящённая итогам 5-го тура чемпионата России по футболу. Однако лига встречу со СМИ перенесла. Ранее на подобных мероприятиях на вопросы СМИ отвечали представители лиги и глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.



«В связи с конференций в РФС пресс-конференция в РПЛ 13 августа проводиться не будет. О дате проведения пресс-конференции по итогам 5-го тура будет сообщено дополнительно», — заявили в пресс-службе лиги.



В РФС «Чемпионату» заявили, что никакой конференции сегодня не проводится, а речь идёт об обычном совещании с президентом РФС Александром Дюковым. О проведении данного совещания было известно заранее.



Напомним, в двух матчах 5-го тура РПЛ произошёл ряд резонансных событий. В частности, во время игры «Ахмат» — «Спартак» (1:3) арбитра Алексея Сухого оскорбили через громкоговоритель, также возникли вопросы и к некоторым судейским решениям Сухого. А в поединке ЦСКА — «Сочи» (0:0) игрокам «армейцев» Фёдору Чалову и Арнору Сигурдссону нанесли травмы, но главный арбитр встречи Виталий Мешков не наказал их обидчиков.