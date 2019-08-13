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«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия
Футбол / Испания 0

«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.

Стороны договорились о разрыве соглашения по обоюдному согласию. «Жирона» пожелала футболисту успехов в дальнейшей карьере. Таким образом, ивуариец стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют турецкий «Генчлербирлиги», а также несколько российских клубов.

31-летний Думбия выступал за «Жирону» с 2018 года. В составе испанского клуба он принял участие в 22 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей.

Напомним, что в России Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015, а также с 2015 по 2016 год. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.

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