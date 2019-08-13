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Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, обслуживавшая матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмата» со «Спартаком» (1:3), допустила ошибку, засчитав гол грозненской команды.

Напомним, перед голом «Ахмата», автором которого стал нападающий Аблайе Мбенге, мяч попал в руку защитнику грозненцев Уилкеру Анхелю. Судьи этот эпизод проигнорировали и засчитали взятие ворот.

«Согласно новой трактовке правил игры, любая игра рукой в нападении наказывается штрафным ударом. Наше мнение – этот гол засчитывать было нельзя», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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