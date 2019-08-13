Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шалимов — о словах Егорова про Даудова: обезопасить судью от кого? Народ поплыл!

Шалимов — о словах Егорова про Даудова: обезопасить судью от кого? Народ поплыл!
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов в своём «инстаграме» прокомментировал высказывание главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова об инциденте после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак» (1:3).

Ранее в Сети появилось видео, на котором президент грозненцев Магомед Даудов держит за руку арбитра Алексея Сухого после окончания встречи с красно-белыми. Егоров, комментируя произошедшее, заявил, что глава «Ахмата» спустился к полю, чтобы обезопасить судью. Также, по его словам, Даудов не угрожал арбитру.

«Сильно! Обезопасить от кого?! От «Спартака» в Грозном?! Народ поплыл!!!» — говорится в сообщении Шалимова.

Егоров: Даудов спустился к судье, чтобы его обезопасить. Угроз не было
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент