Егоров: Даудов спустился к судье, чтобы его обезопасить. Угроз не было

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал видео, на котором президент «Ахмата» Магомед Даудов держит за руку арбитра Алексея Сухого после окончания матча 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).
«Помимо инспектора на матче был ещё и делегат. Ни у кого не возникло ни одного вопроса. Когда возникли все моменты с удалением, он спустился к полю, что не имел права делать, подошёл к арбитру, чтобы его обезопасить, чтобы в него ничего не бросили.
Никаких угроз от Даудова не было. Я апеллирую только тем, что у меня есть на бумаге. Репортаж я смотрел, никаких угроз не слышал. В рапорте делегата написано, что Даудов находился рядом с технической зоной. Делать он это не имел права, завтра этот момент КДК рассмотрит. В судейскую он не заходил. Я разговаривал с Даудовым, он мне гарантировал, что никаких эксцессов не было», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 13 августа 2019
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