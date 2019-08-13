Клопп — о назначении женщины-судьи: надо выглядеть хорошо, а то мама рассердится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначении женщины-арбитра на матч за Суперкубок УЕФА с «Челси».
«Назначение женщины-арбитра? Думаю, время для этого пришло. Очень рад, что мы станем частью исторического момента. Постараюсь выглядеть хорошо, а то мама очень рассердится. Это первый подобный случай, он особенный, и, надеюсь, не последний.
Мы не единственная команда, у которой был долгий прошлый сезон и трудное межсезонье. Никогда не знаешь, как все закончится. Я был очень рад тому, как мы сыграли с „Манчестер Сити“. У нас были проблемы, но это нормально — они очень сильны. Физически мы на том уровне, где хотим быть. Мы еще не готовы на все сто процентов, но на этом этапе никто не готов в полную силу. Эта команда построена для достижения больших целей, и как раз сейчас мы стараемся добиваться успеха», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
- 13 августа 2019
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