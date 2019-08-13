Клопп — о матче за Суперкубок УЕФА: «Ливерпулю» нужно оставаться голодным

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси».
«Нужно оставаться голодными. Это сверхважно. У меня нет ни малейших сомнений на этот счёт. После финала у нас был примерно месяц, когда все хлопали нас по спине, где бы мы ни оказывались. Это было блестяще.
Это здорово, но порой такие вещи могут тебя расслабить и лишить силы. Мы не такие, но в теории подобное может случиться. Надо сделать то же самое, что мы уже сделали, улучшив, пожалуй, лишь некоторые моменты, в которых мы были недостаточно хороши. Вот и все.
Суперкубок не был тем турниром, за которым я прежде следил с рвением, так как до этого участвовал в финалах Лиги чемпионов или Лиги Европы. Суперкубок УЕФА — это знак качества. Если ты в нём не участвуешь, значит, не выиграл свой финал. В этом году всё иначе, а потому я с интересом жду встречи. Это топ-матч, и город чудесный.
Стоит ли ожидать чего-то нового? По сравнению с финалом Лиги чемпионов? Да, надеюсь на это. Наш финал был не самым зрелищным, но дело не в этом. Обе команды были под большим давлением, ощущали высокую цену финала, что может вести к разным странным последствиям», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.
Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится 14 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Челси».
«Ливерпуль» является трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, «Челси» выигрывал трофей один раз.
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