«Валенсия» арендовала защитника «Вильярреала» Хауме Косту

«Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Вильярреала» Хауме Косты на правах аренды. Арендное соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Счастлив присоединиться к „Валенсии“. Это были напряжённые дни, и я думал, что переход должен был состояться несколько раньше, но важно то, что я уже здесь. С нетерпением жду начала тренировок с моими партнёрами по команду. Хочу бороться и приносить пользу „Валенсии“, — отметил Коста.

Видео можно посмотреть на странице «Валенсии» в «Твиттере».

Коста выступал в составе основной команды «Вильярреала» с 2010 года. Ранее испанский футболист играл за молодёжную команду «Валенсии». В минувшем сезоне Коста принял участие в 29 матчах за «Вильярреал» и записал на свой счёт гол и результативную передачу.