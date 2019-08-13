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Загребское «Динамо» вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Загребское «Динамо» вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и загребским «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 0:4.

Хорватская команда вышла вперёд на 17-й минуте усилиями полузащитника Арияна Адеми. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий Бруно Петкович удвоил преимущество гостей. Спустя семь минут «Динамо» довело счёт до разгромного – отличился хавбек Даниэль Ольмо. Точку в противостоянии на 80-й минуте поставил полузащитник гостей Амер Гояк. На 90-й минуте загребский коллектив мог забить вновь, но форвард Бруно Петкович не реализовал пенальти.

В раунде плей-офф «Динамо» встретится с «Русенборгом», который оказался сильнее «Марибора».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0 : 4
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 – Адеми – 17, 0:2 – Петкович – 48, 0:3 – Ольмо – 55, 0:4 – Гояк – 80
Удаления: Чивич, 69 – нет
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