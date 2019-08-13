Загребское «Динамо» вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и загребским «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 0:4.



Хорватская команда вышла вперёд на 17-й минуте усилиями полузащитника Арияна Адеми. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий Бруно Петкович удвоил преимущество гостей. Спустя семь минут «Динамо» довело счёт до разгромного – отличился хавбек Даниэль Ольмо. Точку в противостоянии на 80-й минуте поставил полузащитник гостей Амер Гояк. На 90-й минуте загребский коллектив мог забить вновь, но форвард Бруно Петкович не реализовал пенальти.



В раунде плей-офф «Динамо» встретится с «Русенборгом», который оказался сильнее «Марибора».

