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Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды

Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды
Футбол / Испания 0

«Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего украинского вратаря рассчитано до конца сезона-2019/20. Украинский голкипер приступит к тренировкам с «Вальядолидом» утром в среду, 14 августа, после чего состоится его официальная презентация.

Фото: Официальный сайт «Вальядолида»

Напомним, прошлый сезон Лунин провёл на правах аренды в «Леганесе», в чемпионате Испании он сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис».

Лунин перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Контракт украинского голкипера с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2024 года.

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