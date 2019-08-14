«Краснодар» объявил о старте продаж билетов на матч ЛЧ с «Олимпиакосом»

«Краснодар» объявил о начале продаж билетов на домашний матч с «Олимпиакосом» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. С 14 по 20 августа приоритет выкупа получают владельцы абонементов.

«Первыми возможность приобрести билет получают обладатели клубных абонементов сезона-19/20. Продажи ведутся в кассах стадиона и онлайн исключительно на официальном сайте», — говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

«Краснодар» в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл португальскую команду со счётом 3:2 и вышел в стадию плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре «горожане» на своём поле уступили со счётом 0:1.

Первый матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится 20 августа в греческом городе Пирее, а ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа.