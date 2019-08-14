Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал в социальной сети на выездную победу своей команды над «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Галицкий в «твиттере» опубликовал фотографию команды в раздевалке после победы и подписал её двумя скобками, который в интернет-общении обозначает улыбку.
Фотография доступна в «твиттере» Сергея Галицкого.
«Краснодар» в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл португальскую команду со счётом 3:2 и вышел в стадию плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре «горожане» на своём поле уступили со счётом 0:1. Следующим соперником «быков» за выход в групповую стадию станет греческий «Олимпиакос».
Губернатор поздравил «Краснодар» с выходом в плей-офф Лиги чемпионов
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