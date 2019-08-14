Магнуссон: игроки ЦСКА не могут дождаться дерби со «Спартаком», особенно я

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 20:00 мск.
«Мы в хорошем настроении после ничьей с «Сочи». Тренируемся хорошо, вернулись в процесс. Но мы заслуживали большего в матче в «Сочи». Мы все в ожидании дерби, не можем дождаться матча. Особенно я, потому что это дерби может стать первым, в котором я сыграю.
Сигурдссону уже лучше, день за днём мы будем получать больше информации. Надеюсь, он сможет вернуться к дерби. Мне нет особой разницы, где играть: в центре защиты или слева. Главное — то, что нужно тренеру. Хорошо, когда ты можешь закрыть две позиции», — сказал Магнуссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 августа 2019
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