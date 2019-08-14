Бразильский вратарь, отбывший срок за убийство любовницы, вернётся в футбол

Бразильский вратарь Бруно, на протяжении нескольких лет находившийся в тюрьме, в скором времени вернётся в футбол.



Как сообщает Globo Esporte, 34-летний футболист согласовал условия контракта с клубом «Покос-де-Кальдас», выступающим в лиге бразильского штата Минас-Жейрас.



В 2010 году Бруно, на тот момент выступавший за «Фламенго», был обвинён в убийстве собственной любовницы Элизы Самудио, которая за четыре месяца до этого родила ему сына, а позднее приговорён к 4,5 годам тюрьмы. В 2013 году срок был увеличен до 22 лет. Причиной преступления стало требование девушкой алиментов, а также её угрозы в случае отказа рассказать об их связи жене голкипера. Исполнителями убийства были друг Бруно, а также бывший полицейский.



В 2017 году Бруно был выпущен по амнистии, однако спустя несколько месяцев суд отменил решение, и вратарю пришлось вернуться в тюрьму.