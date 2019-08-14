Как Лэмпард мог так провалиться? Разбор топ-6 команд АПЛ на «Чемпионат. Подкаст»
В новом выпуске подкаста, посвящённом 1-му туру нового сезона английской Премьер-лиги, журналисты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Кирилл Хаит разбирают его главные темы:
— Как Лэмпард мог так провалиться в дебютном матче в АПЛ?
— Пепе без Бамба – деньги на ветер?
— Гвардиола уничтожил «Вест Хэм»: почему это было так легко?
— Как «Ливерпулю» жить без Алисона?
— За какие деньги «Тоттенхэму» можно отпустить Эриксена? Или вообще нельзя?
— Кто лучше среди команд, которые не «Сити» и не «Ливерпуль»?
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