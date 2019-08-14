Шишкин дебютировал за «Торпедо»
Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин дебютировал за новый клуб — московское «Торпедо».
32-летний хавбек появился на поле на 67-й минуте матча 8-го тура ФНЛ с курским «Авангардом». Он заменил Александра Рязанцева.
Шишкин дебютирует за «Торпедо»
Фото: Яндекс Эфир
Шишкин выступал за «Краснодар» с 2017 по 2019 год. Этим летом «быки» сообщили о досрочном расторжении соглашения с хавбеком по обоюдному согласию. Ранее Роман также защищал цвета «Локомотива», «Спартака» и «Крыльев Советов».
В минувшем сезоне Шишкин на клубном уровне забил 2 мяча в 22 матчах во всех турнирах.
«Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге. В первых семи турах «автозаводцы» одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Столичная команда занимает третье место в турнирной таблице.
Шишкин: «Торпедо» — клуб с богатой историей и амбициозными планами на будущее
- 14 августа 2019
-
22:14
-
22:12
-
22:05
-
22:02
-
21:53
-
21:32
-
21:31
-
21:22
-
21:10
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:12
-
20:08
-
19:45
-
19:41
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:36
-
18:34
-
18:19
-
18:10
-
18:08
-
17:54
Партнерский контент