Шишкин дебютировал за «Торпедо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин дебютировал за новый клуб — московское «Торпедо».

32-летний хавбек появился на поле на 67-й минуте матча 8-го тура ФНЛ с курским «Авангардом». Он заменил Александра Рязанцева.

Шишкин дебютирует за «Торпедо» Фото: Яндекс Эфир

Шишкин выступал за «Краснодар» с 2017 по 2019 год. Этим летом «быки» сообщили о досрочном расторжении соглашения с хавбеком по обоюдному согласию. Ранее Роман также защищал цвета «Локомотива», «Спартака» и «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне Шишкин на клубном уровне забил 2 мяча в 22 матчах во всех турнирах.

«Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге. В первых семи турах «автозаводцы» одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Столичная команда занимает третье место в турнирной таблице.