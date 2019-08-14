Cулейманов в 10 лет: хочу быть похожим на Месси. Он тоже маленький, как и я

«Молодёжь Дагестана» опубликовала интервью форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, которое он дал в 10-летнем возрасте газете «Наш футбол», будучи игроком махачкалинской школы Маркарова.

«Сам болею за этот клуб ("Реал". — Прим. «Чемпионата») с раннего детства. Моя первая футбольная форма, которую мне папа купил, была как раз «реаловской» расцветки – бело-синяя. Но в «Реале» любимого игрока нет. Есть в «Барсе». Я хочу быть похожим на Месси. Он тоже маленький, как и я, и тоже любит делать финты… Кроме футболистов, таких как Месси и Роналдиньо, у меня нет героев", — сказал 10-летний Сулейманов.

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 7 матчах на клубном уровне. На его счету 3 забитых мяча. Дубль 19-летнего форварда помог «быкам» обыграть «Порту» (3:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и выйти в раунд плей-офф турнира.