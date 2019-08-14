«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба. Новое соглашение 20-летнего футболиста с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года.



Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло был заинтересован мадридский «Реал». Также римляне отказали «Милану», предлагавшему обменять хавбека на испанца Сусо. Фаворитом в борьбе за Дзаньоло назывался лондонский «Тоттенхэм Хотспур».



Дзаньоло перешёл в «Рому» год назад из «Интера», который включил его в сделку по переходу бельгийского полузащитника Раджи Найнгголана. Итальянский хавбек провёл 27 матчей в минувшем сезоне Серии А, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Реал» включился в борьбу за хавбека «Ромы» Дзаньоло