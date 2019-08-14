«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года
Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба. Новое соглашение 20-летнего футболиста с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло был заинтересован мадридский «Реал». Также римляне отказали «Милану», предлагавшему обменять хавбека на испанца Сусо. Фаворитом в борьбе за Дзаньоло назывался лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
Дзаньоло перешёл в «Рому» год назад из «Интера», который включил его в сделку по переходу бельгийского полузащитника Раджи Найнгголана. Итальянский хавбек провёл 27 матчей в минувшем сезоне Серии А, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
«Реал» включился в борьбу за хавбека «Ромы» Дзаньоло
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