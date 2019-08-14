Жоржиньо играет в матче Суперкубка УЕФА в футболке с опечаткой в фамилии

Полузащитник «Челси» Жоржиньо играет в матче Суперкубка УЕФА с «Ливерпулем» в футболке с неправильно написанной фамилией.

Вместо традиционной надписи на спине Jorginho у 27-летнего хавбека синих на игровой экипировке написано Jorghino.

Фото доступно в «твиттере» B/R Football.

Матч Суперкубка УЕФА «Ливерпуль» — «Челси» проходит на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Обслуживает встречу бригада женщин-судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Помогают ей соотечественница Мануэла Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Резервный рефери — Джюнейт Чакыр (Турция). После первого тайма «Челси» выигрывает со счётом 1:0. Автором результативного удара стал Оливье Жиру. Голевую передачу французу отдал Кристиан Пулишич.