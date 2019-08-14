«Ливерпуль» и «Челси» потренировались с детьми с ограниченными возможностями

Перед матчем Суперкубка УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» организация Фонд детей УЕФА провела мероприятие для детей с ограниченными возможностями.
В рамках этой акции, футболисты и тренера обеих команд провели тренировки с детьми-инвалидами. Особый ажиотаж вызвала перепасовка вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха с безногим мальчиком.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ливерпуль» и «Челси» встретятся в матче Суперкубка УЕФА сегодня, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада из женщин-судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Помогать ей будут соотечественница Мануэла Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Резервный рефери — Джюнейт Чакыр (Турция).
- 14 августа 2019
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