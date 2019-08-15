Президент «Туна»: участие в ЛЕ — это отличное спортивное приключение для нас

Президент «Туна» Маркус Люти дал комментарий по предстоящему ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со «Спартаком».

«Участие в Лиге Европы — это отличное спортивное приключение для нас. А поездка в Москву на ответный матч — огромное удовольствие. Игра со «Спартаком» станет приятным дополнением к этому событию — как вишенка на торте», — приводят слова Люти «Известия».

Матч «Спартак» – «Тун» состоится сегодня, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. В первой встрече победу со счётом 3:2 одержали красно-белые.

Первый матч в Швейцарии завершился победой красно-белых со счётом 3:2. Голами в составе команды Олега Кононова отметились нападающий Эсекьель Понсе и полузащитник Зелимхан Бакаев, записавший на свой счёт дубль в этой встрече.