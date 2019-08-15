Клопп: сейв Адриана в серии пенальти стал вишенкой на торте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил игру голкипера Адриана в матче за Суперкубок УЕФА с «Челси».

«Где был Адриан, когда мы играли с «Ман Сити» пару недель назад? Тренер вратарей сказал мне, что ему требуется время, чтобы набрать форму. У него не было этого времени, но он сыграл просто фантастически сегодня. Я не знаю, когда он в последний раз выходил на поле в официальном матче, но сегодня он сыграл выше всяких похвал.

Адриан не только хорош на поле. Он ещё и настоящий лидер в раздевалке. В перерыве он говорил громче, чем я. Он заслужил эту победу. Он фантастически играл на протяжении всех 120 минут, а сейв в серии пенальти стал вишенкой на торте», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.