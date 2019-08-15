Дубль Ибрагимовича принёс «Гэлакси» первую победу в MLS за четыре матча

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу в матче MLS с «Далласом». Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась со счётом 2:0.
Хозяевам удалось выйти вперёд лишь в середине второго тайма – на 68-й минуте точным ударом отличился нападающий Златан Ибрагимович. Точка в противостоянии была поставлена на 82-й минуте, когда шведский форвард оформил дубль, реализовав пенальти.
Для «Лос-Анджелес Гэлакси» эта победа стала первой за четыре последних матча. Ранее команда потерпела поражение от «Портленд Тимберс» (0:4), «Атланты Юнайтед» (0:3) и «Ди-Си Юнайтед» (1:2). После 25 туров «Гэлакси» занимает пятое место в турнирной таблице MLS, имея в активе 40 очков.
Для Ибрагимовича, отметившись дублем, достиг отметки в 18 голов в 20 матчах в нынешнем розыгрыше первенства. По этому показателю 37-летний нападающий уступает только Хосефу Мартинесу («Атланта Юнайтед», 20 голов) и Карлосу Веле («Лос-Анджелес», 23).
Видео доступно на «Чемпионате».
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