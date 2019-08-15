Колумбийский футболист забил издевательский гол, обыграв семерых соперников

Футболист колумбийского клуба «Норте де Сантадер» Андерсон Диас отметился красивым голом в матче национального первенства страны среди команд возрастной категории U21.



Диас получил мяч недалеко от центрального круга и начал свой сольный проход, для начала легко обыграв полузащитника соперников. Приблизившись к штрафной площади, Андерсон сполна блеснул своими техническими данными – на дистанции в несколько метров он сумел переиграть сразу четверых оппонентов, которые пытались отобрать у него мяч. Следующей «жертвой» Диаса стал вратарь, которого обыграл, находясь уже на углу вратарской площади. Защитник, находившийся на линии ворот, попытался спасти свою команду от гола, но вместо этого стал седьмым футболистом, которого обошёл Андерсон. Мяч он отправил уже в пустые ворота.



Несмотря на впечатляющий гол Диаса, «Норте де Сантадер» по итогам матча потерпел поражение со счётом 2:3.

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