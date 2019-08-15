Находившийся на борту «Аэробуса» фанат «Спартака»: чудо, что мы выжили

Болельщик московского «Спартака» Артемий Поляков, находившийся на борту самолёта «Аэробус А-321», приземлившегося в поле сегодня утром, высказался об инциденте.



«Нормально себя чувствую. У друга, по-моему, палец сломан, а так всё хорошо, да. Сейчас вот на автобусе едем в сторону Жуковского. Наверное, минут 15 уже. Вокруг только это кукурузное поле. Мы далеко от аэропорта сели, минут 10 из зарослей выходили. Смотрю, до асфальтовой дороги метров 500 не дотянули, пропахали землю брюхом. На самом деле, спасибо пилотам и экипажу. Это чудо, что мы живы.



Сейчас ещё хозяйка звонила из Крыма из дома, который мы забронировали, говорит, что ждёт нас в любое время. Полетим ли сразу? Не знаю. Мы все в шоке. Сейчас лететь – наверное, садомазохизм, но если предложат бесплатно, то можно, в принципе. Почему нет», — сказал Поляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.



«Когда падали – понял, что обязательно выживу». Чудо на кукурузном поле Болельщик «Спартака» — об аварии «Аэробуса» в Жуковском.