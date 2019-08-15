Цорн подтвердил, что «Спартак» рассматривал кандидатуру Комличенко

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что красно-белые рассматривали кандидатуру нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в качестве усиления атаки команды.
«Мы рассматривали Комличенко. Активно не действовали, но общались с Черчесовым, но пока решили, что не будем брать. Хороший игрок, но нам он по стилю пока не вписывается», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».
Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы. Контракт форварда с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.
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