Цорн подтвердил, что «Спартак» рассматривал кандидатуру Комличенко

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, что красно-белые рассматривали кандидатуру нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в качестве усиления атаки команды.

«Мы рассматривали Комличенко. Активно не действовали, но общались с Черчесовым, но пока решили, что не будем брать. Хороший игрок, но нам он по стилю пока не вписывается», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».

Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы. Контракт форварда с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.