Цорн рассказал о проекте «2023» в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об идее владельца команды Леонида Федуна, который ранее заявил, что «в 2023 году, когда клуб завершит все инфраструктурные перестройки, „Спартак“ будет искать новые источники для реального самофинансирования клуба.



«Акционер объявил проект «2023», по которому он отдаст клуб болельщикам в какой-то сфере. Для этого сейчас формируется рабочая группа. И именно такая модель, когда болельщики выбирают руководство, — это итоговая цель. Как в «Шальке», «Баварии», «Барселоне».



Болельщики имеют право голоса. Кто будет генеральным директором? Кто будет президентом? На каждую должность будет ряд кандидатов, которые представляют свои программы, и из них выбирается руководство. Мы представим проект, наверное, к концу года, но выглядеть это будет примерно в таком стиле.



Когда фан-клубом будет руководить человек из среды? Есть новая схема работы, которая тоже будет скоро представлена. Мы об этом думаем и тоже собираемся реформировать. Этого человека ставить будем не мы, а те группировки, которые есть», — сказал Цорн в эфире YouTube-канала «КраСава».

«Я отдаю «Спартак» болельщикам». Революция Леонида Федуна Такого в российском футболе ещё не было. Первая часть большого интервью.