Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкам

Защитник лондонского «Арсенала» Зеад Колашинац и его одноклубник полузащитник Месут Озил вернулись к тренировкам с командой.
Как сообщает Daily Mail, футболисты приняли участие в сегодняшнем занятии «канониров». В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах.
Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста. 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.
Позднее сообщалось, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока. Из соображений безопасности оба футболиста пропустили матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).
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