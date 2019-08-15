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Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкам

Озил и Колашинац, которым угрожали бандиты, вернулись к тренировкам
Футбол / Англия 0

Защитник лондонского «Арсенала» Зеад Колашинац и его одноклубник полузащитник Месут Озил вернулись к тренировкам с командой.

Как сообщает Daily Mail, футболисты приняли участие в сегодняшнем занятии «канониров». В клубе надеются, что они смогут помочь команде уже в ближайших матчах.

Напомним, недавно на автомобиль Озила, где также находился Колашинац, было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста. 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.

Позднее сообщалось, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока. Из соображений безопасности оба футболиста пропустили матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

Без футбола. Звёздам «Арсенала» угрожают криминальные структуры Ближнего Востока
Месут Озил и Зеад Колашинац попали в плохую историю и находятся под круглосуточной охраной. Их карьеры под угрозой?
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