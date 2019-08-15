Месси провёл тренировку на песке
Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который продолжает восстанавливаться после полученной травмы икроножной мышцы, провёл тренировку на песке.
На видео видно, что 32-летний нападающий уже работает с мячом.
Видео можно посмотреть в «твиттере» El Chiringuito.
Завтра, 16 августа, в 1-м туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Атлетиком». Месси, скорее всего, пропустит встречу. После полученного повреждения аргентинец не провёл ещё ни одной тренировки в общей группе. Ранее из-за травмы футболист пропустил предсезонный тур по США.
В минувшем сезоне Месси провёл на клубном уровне 50 матчей. На его счету 51 забитый мяч и 22 результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
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