Месси провёл тренировку на песке

Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который продолжает восстанавливаться после полученной травмы икроножной мышцы, провёл тренировку на песке.

На видео видно, что 32-летний нападающий уже работает с мячом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» El Chiringuito.

Завтра, 16 августа, в 1-м туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Атлетиком». Месси, скорее всего, пропустит встречу. После полученного повреждения аргентинец не провёл ещё ни одной тренировки в общей группе. Ранее из-за травмы футболист пропустил предсезонный тур по США.

В минувшем сезоне Месси провёл на клубном уровне 50 матчей. На его счету 51 забитый мяч и 22 результативные передачи. Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.