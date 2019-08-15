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УЕФА огласил тройку номинантов на приз лучшему футболисту сезона-2018/19

УЕФА огласил тройку номинантов на приз лучшему футболисту сезона-2018/19
Футбол / Англия 0

УЕФА на своём официальном сайте объявил список номинантов на награду лучшему футболисту сезона-2018/19.

В тройку претендентов на приз вошли нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси и португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Обладатель премии станет известен на церемонии УЕФА, которая состоится в Монако 29 августа. Там же пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.

Ван Дейк в минувшем сезоне стал с «Ливерпулем» серебряным призёром английской Премьер-лиги, а также завоевал Лигу чемпионов. Также красные выиграли Суперкубок УЕФА. Месси с «Барселоной» стал чемпионом Испании и добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю». Роналду с «Ювентусом» выиграл чемпионат Италии, но выбыл из главного еврокубкового турнира на стадии 1/4 финала.

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