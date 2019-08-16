Восторг Понсе и Шюррле и плакат «Нас не осTHUNовить». Фото победы «Спартака»

15 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» одержал победу над «Туном». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Автором первого мяча стал защитник «Туна» Штефан Гларнер, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Спустя шесть минут российскую команду вывел вперёд полузащитник Андре Шюррле.



Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Таким образом, московский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с португальской «Брагой».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Тун» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова, Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.