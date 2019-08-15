Цорн — о выкупе Шюррле: а куда спешить? Если всё будет хорошо, мы это сделаем
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после выхода команды в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы поделился мнением об игре полузащитника Андре Шюррле.
«Доволен игрой Шюррле, это футболист мирового уровня. Он старается, много мотивирует команду и пока показывает хороший результат: в каждом матче либо голевая передача, либо гол.
Возможный выкуп? А куда спешить? Если всё будет хорошо, мы это сделаем. И ему здесь надолго понравится, и нам он должен понравиться. Пока всё идёт классно», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
«Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» этим летом до конца сезона-2019/20. У красно-белых есть право выкупа 28-летнего немецкого футболиста.
Шюррле – топ! Пока только он
«Спартак» не может без приключений. Опять поиграл на нервах болельщиков.
- 15 августа 2019
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