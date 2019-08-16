Маммана: наплыв южноамериканцев в «Зенит» может прекратиться в следующем году

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана выразил мнение, что в следующем году в команде может быть меньше игроков из Южной Америки.
«Классно, что в команде так много знакомых игроков с одного со мной континента. Но подобный наплыв южноамериканцев в «Зенит» может прекратиться в следующем году, поскольку лимит на легионеров в следующем сезоне ужесточается.
У меня хорошие отношения с бразильцами Дугласом и Малкомом. Тем более что с Малкомом мы были знакомы раньше. Мы вместе играли за французские клубы: он за «Бордо», а я за «Лион». Оказавшись в «Зенте», мы тут же узнали друг друга. Малком очень хорошо играет, с каждым годом улучшая свою технику. При этом он ещё очень молод. У него ещё всё впереди», — приводит слова Мамманы «Матч ТВ».
Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. В этом сезоне аргентинец сыграл в одном матче РПЛ, выйдя на замену во встрече с «Оренбургом» в 3-м туре чемпионата.
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