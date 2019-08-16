Лунин может сыграть против «Реала»
Вратарь «Реал Мадрида» Андрей Лунин может провести ряд игр за «Вальядолид» в матчах чемпионата и Кубка Испании, сообщает пресс-служба «Вальядолида».
Спортивный директор «Вальядолида» Михель Анхель Гомес сказал, что футболист имеет полное право сыграть против «Реала». По его словам, в арендном соглашении 20-летнего украинца нет пунктов о количестве сыгранных матчей или минут в предстоящем сезоне. Лунин перешёл в испанский клуб на правах аренды. Прошлый сезон Лунин отыграл также на правах аренды в «Леганесе».
За годы своей карьеры Лунин отыграл за «Днепр», «Зарю», «Реал Мадрид», «Леганес» и «Вальядолид». В национальную сборную Андрей привлекается с 2015 года. Лунин — победитель чемпионата мира среди команд до 20 лет.
Лунин: для меня важно играть, поэтому я счастлив от перехода в «Вальядолид»
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