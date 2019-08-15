Лунин: для меня важно играть, поэтому я счастлив от перехода в «Вальядолид»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал свой переход в «Вальядолид» на правах аренды. Арендное соглашение 20-летнего украинского вратаря рассчитано до конца сезона-2019/20.

«После качественно проведённой предсезонной подготовки я нахожусь в хорошей физической форме. Кто остаётся в клубе, а кто нет, решает тренер. Я делал всё, чтобы показать свой уровень на этой предсезонке. Для меня важно играть, и поэтому я счастлив перейти сюда и хочу поблагодарить «Вальядолид», — приводит слова Лунина Marca.

Напомним, прошлый сезон Лунин провёл на правах аренды в «Леганесе», в чемпионате Испании он сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинскому футболисту проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис».

Лунин перешёл в мадридский «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Контракт украинского голкипера с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2024 года.