Неймар готов получать меньше зарплату ради возвращения в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов к сокращению зарплаты ради возвращения в «Барселону». Считается, что «Барселона» делала несколько предложений по покупке бразильского футболиста, включая € 100 млн, но «ПСЖ» отклоняла все варианты, запрашивая всё большие суммы.



«Футболист с радостью готов снизить планку своей зарплаты с € 38 млн до 23 € млн. Это интересная ситуация. «Барселона» знает, что им нужно изо всех сил вернуть Неймара.



Лионель Месси, Жерар Пике и Луис Суарес хотят его возвращения, а у президента Жозепа Марии Бартомео есть ещё два года на посту, и он хочет оставить большое наследие после себя. Можете ли вы представить всех этех игроков, которые были упомянуты, и Неймара? – сообщает BBC.



В настоящее время Неймар тренируется в одиночестве в «ПСЖ», ожидая решения по своему трансферу.

Источник: «Реал» договорился о кредите, его могут потратить на покупку Неймара