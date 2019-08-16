Неймар готов получать меньше зарплату ради возвращения в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов к сокращению зарплаты ради возвращения в «Барселону». Считается, что «Барселона» делала несколько предложений по покупке бразильского футболиста, включая € 100 млн, но «ПСЖ» отклоняла все варианты, запрашивая всё большие суммы.
«Футболист с радостью готов снизить планку своей зарплаты с € 38 млн до 23 € млн. Это интересная ситуация. «Барселона» знает, что им нужно изо всех сил вернуть Неймара.
Лионель Месси, Жерар Пике и Луис Суарес хотят его возвращения, а у президента Жозепа Марии Бартомео есть ещё два года на посту, и он хочет оставить большое наследие после себя. Можете ли вы представить всех этех игроков, которые были упомянуты, и Неймара? – сообщает BBC.
В настоящее время Неймар тренируется в одиночестве в «ПСЖ», ожидая решения по своему трансферу.
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