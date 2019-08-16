Фанаты «Барселоны» скандировали «Неймар» перед матчем с «Атлетиком»
Сегодня, 16 августа, болельщики «Барселоны» в преддверии матча с «Атлетиком» в 1-м туре чемпионата Испании скандировали «Неймар! Неймар!».
Таким образом, фанаты сине-гранатовых выражают своё желание видеть бразильского футболиста, выступающего ныне за «ПСЖ», в стане «Барселоны».
27-летний игрок уже выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Ранее в СМИ сообщалось, что форвард может вернуться в каталонскую команду.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» Diario Sport.
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей и 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
Неймар готов получать меньше зарплату ради возвращения в «Барселону»
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