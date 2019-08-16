Булыкин — об отказе в регистрации на выборах: видимо, я кому-то неугоден

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в своём «инстаграме» прокомментировал решение Верховного суда отказать ему в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
«Вот и подошла к концу моя выборная кампания. Верховный суд отклонил мою жалобу. Надеюсь, теперь все успокоились и понимают, что я шёл один, без поддержки и согласования властей. Смешанные чувства. Одно могу сказать точно: это неоценимый опыт! Жалко, даже не поучаствовал в выборах, получается, не собрал нужных для этого подписей, но зато понял, кто может поддержать меня в любой ситуации. А какой мощный был пиар! Спасибо всем за него! Особенно Дудю.
Я благодарен своей команде, которую собрал буквально за пару недель до кампании: она состояла из тех, кто сам пришёл и захотел помочь. Да, возможно, кто-то специально криво заполнял листы. Но это всё уже неважно. Я отстаивал каждого. Считаю ли я справедливым решение? Нет. Видимо, есть какое-то решение где-то там выше и я кому-то неугоден. В отличие от Митрохина, которого регистрируют через суд да с ещё большими нарушениями, чем у меня. Ну и пусть. По итогу я могу честно смотреть в глаза людям. Я вкладывал свои личные деньги и оплачивал честно всех сборщиков. И это почти 2 миллиона. А вот как удалось собрать подписи кандидатам, которые на это потратили 15 тысяч рублей, у меня вопрос. Да и вообще откуда деньги у некоторых кандидатов – большой вопрос! А предвыборная гонка обходится минимум в 15 млн рублей.
Эта кампания многому меня научила, я познакомился с интересными людьми, а кто-то просто стал ближе, и это точно не конец. Уже сейчас есть интересные предложения продолжения политической карьеры. Не жалею ни на минуту. Ну а сэкономленные деньги лучше потрачу на семью. Всем peace», — написал Булыкин.
- 16 августа 2019
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