«Барселона» опубликовала информацию по травме Суареса
«Барселона» в своём «твиттере» опубликовала информацию по травме уругвайского форварда Луиса Суареса.
«Медицинское обследование, проведённое в субботу утром, подтвердило, что Луис Суарес получил травму икроножной мышцы правой ноги. Его возвращение в строй будет зависеть от протекания процесса восстановления», — сказано в заявлении клуба.
Напомним, травму Суарес получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком». 32-летний форвард покинул поле на 37-й минуте. Повреждение он получил не в игровом эпизоде.
Суарес перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля». За него каталонский клуб заплатил € 81,72 млн. В минувшем сезоне принял участие в 49 матчах за сине-гранатовых, забил 25 мячей и сделал 13 результативных передач.
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