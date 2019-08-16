«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче Примеры, 38-летний Адурис забил ножницами

В первом матче нового сезона в испанской Примере «Атлетик» обыграл «Барселону». Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сен-Мамес». Итоговый счёт матча — 1:0.

Единственный гол в игре был забит под занавес встречи. На 89-й минуте форвард хозяев Ариц Адурис, который появился на поле минутой ранее, поразил ворота Марка-Андре тер Штегена эффектным ударом ножницами. Результативная передача на счету Андера Капы.

В следующем туре «Атлетик» в гостях сыграет с «Хетафе» (24 августа). «Барселона» на следующий день примет «Бетис».

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах каталонская команда набрала 87 очков. «Атлетик» финишировал на восьмом месте. В активе команды из Бильбао 53 очка.

С полным расписанием нынешнего сезона Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».