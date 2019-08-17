Тренер «Оренбурга» показал судье невидимую карточку

В стартовом матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Сочи» произошёл забавный эпизод.
В середине второго тайма тренер хозяев Платон Захарчук выразил недовольство работой арбитров. За это главный судья встречи Михаил Вилков предъявил ему жёлтую карточку. В ответ Захарчук спародировал действия рефери и тоже показал ему невидимую карточку. За такое поведение Вилков удалил тренера «Оренбурга».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».
«Оренбург» и «Сочи» в этом сезоне ещё не побеждали. Команда Владимира Федотова на старте кампании потерпела четыре поражения подряд, после чего дважды сыграла вничью. Подопечные Александра Точилина стартовали с трёх поражений кряду, после чего записали в актив три ничьих.
«Сочи», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (2) замыкает турнирную таблицу.
- 17 августа 2019
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