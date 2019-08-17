Малком: у больших победителей самые глубокие шрамы

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком пофилософствовал в своём «инстаграме».

«У больших победителей самые глубокие шрамы», — написал Малком, прикрепив свою фотографию.

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составляет € 6,5 млн за сезон.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, отыграл в общей сложности 62 минуты и не отметился результативными действиями.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата, набрав 13 очков. В 6-м туре петербургский клуб дома сыграет с «Ахматом». Матч состоится сегодня, 17 августа. Начало — в 19:00 мск.