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Малком: у больших победителей самые глубокие шрамы

Малком: у больших победителей самые глубокие шрамы
Футбол / РПЛ 0

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком пофилософствовал в своём «инстаграме».

«У больших победителей самые глубокие шрамы», — написал Малком, прикрепив свою фотографию.

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составляет € 6,5 млн за сезон.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, отыграл в общей сложности 62 минуты и не отметился результативными действиями.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице российского национального чемпионата, набрав 13 очков. В 6-м туре петербургский клуб дома сыграет с «Ахматом». Матч состоится сегодня, 17 августа. Начало — в 19:00 мск.

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