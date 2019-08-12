Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малком допустил выступление за сборную России

Малком допустил выступление за сборную России
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о возможной натурализации и выступлении в составе сборной России.

«Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то всё может быть», — приводит слова Малкома Sport24.

Напомним, в настоящее время в сборную России вызываются три натурализованных бразильских футболиста – вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, защитник ЦСКА Марио Фернандес и нападающий «Краснодара» Ари.

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.

Малком: то, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент